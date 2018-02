- Slutt med svartmalinga

- Fiskeridirektoratet kommer med udokumenterte påstander om juks. Nå må de komme med bevis eller fjerne denne mistenkeliggjøringa, sier styreleder Jan Fredriksen i Nordland Fylkes Fiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen

Bakgrunnen er et oppslag i Fiskeribladet, der leder i direktoratets kontrollseksjon, Thord Monsen, uttaler at det jukses i fiskerinæringen, men at Fiskeridirektoratet ikke er i stand til å avdekke ulovlighetene. – Hvordan kan Monsen si at det jukses i næringen når det ikke finnes dokumentasjon for påstanden, spør Jan Fredriksen.

Frustrert

I oppslaget hevder Monsen at verken Fiskeridirektoratet eller salgslaga greier å avsløre jukset som foregår i næringen. Fredriksen blir frustrert av slike påstander, for øvrig samme påstand som i fjor på samme tid ble servert fra en annen sentralt plassert person i Fiskeridirektoratet.

– Jeg blir rett og slett svært frustrert over disse udokumenterte påstandene som slenges ut. Påstandene er samtidig en innrømmelse fra Fiskeridirektoratet om at dagens omfattende fangstrapportering både blant store og små fiskefartøy må være helt mislykket.

– Det er etter Monsens påstander grunn til å stille spørsmål ved om ordningen med fangstrapporteringen fra fiskeflåten har feilet fullstendig sier Fredriksen.

- Fjern mistenkeliggjøringa

Styrelederen i Nordland Fylkes Fiskarlag mener at enten må nå Fiskeridirektoratet legge frem håndfaste bevis på at det jukses, og hvordan og hvor dette foregår slik at organisasjonene kan bistå med å få tatt hånd om ulovlighetene, eller så må en snarest fjerne denne mistenkeliggjøringen av en hel næring.

– Jeg krever at vi snarest må få frem hva Thord Monsen bygger sine uttalelser på. Dette har næringen krav på, sier Fredriksen.

- Jeg vil også presisere at Nordland Fylkes Fiskarlag tar avstand fra eventuell juks som foregår i fiskerinæringen, men la oss få på bordet dokumentasjon og ikke påstander, så skal også vi selvfølgelig ta tak i saken.