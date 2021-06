Olav Akselsen (55) slutter som sjøfartsdirektør. Akselsen, som ble sjøfartsdirektør i 2010, har vært sykemeldt i lange perioder etter at han fikk påvist hjernekreft i februar 2019.

– Det er to ting som er avgjørende. Det er en naturlig konsekvens av at åremålet går ut til jul, og det er 12 år siden jeg begynte i jobben. En åremålsstilling i Sjøfartsdirektoratet er på maks to perioder. Og så er det sånn at helsen min ikke er helt der den bør være. Jeg har ikke det energinivået som trengs for å kunne utføre jobben i Sjøfartsdirektoratet, sier Olav Akselsen til Haugesunds Avis.

– Dette var en trist beskjed å få. Vi ønsker Olav all mulig lykke til videre, sier fungerende sjøfartsdirektør Lars Alvestad.

Den tidligere olje- og energiministeren (A) ble utnevnt til sjøfartsdirektør i august 2008, og startet i rollen som sjøfartsdirektør i januar i 2010. Han virket i stillinga til han fikk sjokkbeskjeden vinteren 2018/19.

– Jeg fikk ni fantastiske år i direktoratet før sykdommen rammet. Sykdommen, og de utfordringene den medfører, gjør at det er naturlig å avslutte nå, sier Akselsen, som har vært delvis sykmeldt det siste året, der han har bidratt med litt i ledermøter og vært med på «kjøtt og flesk», som han uttrykker det.

- Det har vært et privilegium å få lede og representere Sjøfartsdirektoratet. Det har òg vært kjekt å få lære noe nytt hver dag. Jeg er stolt over det vi har fått til sammen, og vil takke alle for samarbeidet, sier han.