14 personer har fått påvist Covid-19 i Tjeldsund kommune etter at kommunen testet ansatte i produksjonen ved Grovfjord Mekaniske Verksted. Det melder Harstad Tidende.

– Sent søndags kveld fikk kommunen informasjon om at vi har 14 nye positive tester. Smittesporing pågår, men per nå er smitteveien ukjent, skriver rådmann Torbjørn Simonsen i en pressemelding.

Har stengt produksjonen

I pressemeldingen opplyser kommunen:

Produksjonen er stengt ned inntil situasjon er mer avklart.

Desinfeksjon og rengjøring av lokalene.

Alle ansatte er testet.

Personer med positiv test er isolert.

Smittesporing pågår.

Dialog med beredskapsledelsen.

Du kan lese mer om saken i NRK.