Smuglersesongen i gang

2018 var ikke mange ukene gammelt før den første fiskesmugleren ble avslørt.

Foto: Tollvesenet

Det var fredag at tollerne ved Utsjok stanset to personer som viste seg å ha med seg 201 kilo fisk for mye over grensa til Finland. Politiets twittermelding opplyser ikke hvilken nasjonalitet de to hadde, eller hvilken type fisk det var snakk om. Men de to kan nå vente et forelegg.