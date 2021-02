«Smykkeskrin» fikk støtte

Kulturminnefondet har i dag bevilget kr 255 000 til totaloverhaling av motoren på «M/Kr Senjapynt».

«Senjapynt» er en fiskebåt som ble bygget hos Møllevik og Sønner på Hemnes i 1960.

Båten var i aktivt fiske fram til rundt 2005. «Senjapynt» var det siste av større fiskefartøyer av tre i Tranøy kommune. Fra 2009 har den vært eid og driftet av Tranøy Kystlag, lokallag av Forbundet Kysten. «Senjapynt» ble landskjent da den ble brukt i NRK-produksjonen «Norskekysten». Den gikk første etappe av Norskekysten, fra Kirkenes til Andøya.

«Senjapynt» er nå tilbake i sin opprinnelige hjemmehavn i Skrolsvik, der den ligger på sin gamle plass ved «Senjapyntkaia» som de opprinnelige eierne bygget. Fartøyet driver med publikumsrelatert virksomhet for fremme av kystkultur, fiske på fritidskvote og utleie til bl.a. Vågan Havfiske i forbindelse med VM i skreifiske.

Kulturminnefondets økonomiske ramme ble kraftig redusert på grunn av statsbudsjettet for 2021. Søknadsmengden til fondet har aldri vært større, og interessen for å ta vare på kulturminner slår nå alle tidligere rekorder

Denne søknaden prioriteres i sterk konkurranse med mange andre prosjekter.

- Vi er glade over å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen som er direktør i Kulturminnefondet. Han mener at dette er et viktig kulturminne. Han roser kystlaget for at de går videre i arbeidet med å fartøyet i stand.