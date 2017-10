- Snakket kun om 2017

- Da jeg i juli i år uttalte meg til avisa var det om fisket for 2017. Nå arbeider vi for fullt med å forberede reguleringene for 2018.

Foto: Dag Erlandsen

Det skriver fiskeriminister Per Sandberg i en egen presisering til Kyst og Fjord om neste års regulering av leppefisket. Presiseringa kommer etter oppslag på vår nettside mandag, der vi siterte Sandberg på hans uttalelse i sommer, om at «det foreligger for øvrig ingen planer om å lukke fisket». Hvilket det nå faktisk gjør.

Sandberg karakteriserte først Kyst og Fjords framstilling som «høyst upresis», men modererte ordbruken da han fikk se sin egen mail fra i sommer.

Her er Sandbergs presisering, samt uttalelsen 11. juli:

«Kyst og Fjord skriver at Fiskeridirektoratet nå vurderer lukking av adgangen til å fiske leppefisk. Da jeg i juli i år uttalte meg til avisa var det om fisket for 2017. Nå arbeider vi for fullt med å forberede reguleringene for 2018. Departementet sendte 5. september en bestilling til Fiskeridirektoratet om å drøfte diverse temaer i høstens høring av deltakerforskriften for 2018, også alternative adgangsreguleringer i fisket etter leppefisk i 2018. Lukking av fisket, men også ingen endring er et av alternativene.

Det var aldri aktuelt å lukke fiske allerede i 2017, fordi dette ikke var gjenstand for høring. Direktoratet foreslo riktignok etter høringsrunden å lukke fisket, men da var det etter departementets vurdering for sent å gjennomføre et såpass omfattende tiltak allerede i 2017. En valgte derfor en mer forsiktig tilnærming for 2017, samtidig som en valgte å være mye tidligere ute med en høring av leppefiskreguleringene for 2018. Derfor har vi sørget for at Fiskeridirektoratet allerede nå har skissert flere alternative adgangsreguleringer for 2018. Det er på ingen måte konkludert på hvordan adgangsregulere fisket etter leppefisk i 2018. Hvis alt går etter planen, vil jeg kunne beslutte adgangsreguleringen for leppefisk allerede i desember 2017, dvs. i svært god tid før fisket tar til. Fisket starter sannsynligvis først i juli 2018».

Her er Sandbergs uttalelse i sommer, sendt på mail til Kyst og Fjord fra Nærings- og fiskeridepartementet 11. juli:

«Det er innført fartøykvoter på 75.000 fisk per fartøy for 2017, og det er forbud mot leieskipper, hvilket innebærer at fartøyeier selv må stå om bord som høvedsmann under fisket. Dette kan kontrolleres.

- Dersom noen ønsker å spekulere i et fremtidig reguleringsregime bør de merke seg pressemeldingen som ble sendt ut fra departementet i mai, der det fremgår klart at deltakelse i 2017 ikke vil være kvalifiserende ved en eventuell senere lukking. Dette står selvsagt fortsatt ved lag. Det foreligger for øvrig ingen planer om å lukke fisket».