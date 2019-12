Snarrådig helipilot berget båten

Kjøllefjord-båten «Risvik» ble berget fra forlis under en spektakulær redningsaksjon ved Sørøya søndag.

Tilfeldighetene ville det slik at et Sea King-helikopter var bare få minutter Kjøllefjord-båten da meldinga kom om at de hadde fått bruket i propellen. Da befant de seg nær et skjær og det var en åpenbar fare for at båten kunne forlise.

Mannskapet på «Risvik» forsøkte å få ankrene til å feste seg – uten hell.

Gode råd var dyre, båtene som også var på vei, var hadde langt igjen, og ankerne til den 70 fots store båten ville ikke feste seg.

Fartøysjef Nils Arne Ro om bord på Sea King-en valgte da en uvanlig taktikk. Han la helikopteret i posisjon ved siden av båten og lot vindene fra rotorbladene presse båten i retning bort fra et skjær som var like ved. Helikopteret lå slik i luften helt til ei redningsskøyte ankom stedet og fikk den drøye 20 meter lange båten på slep.

Endret kurs

Ifølge fartøysjefen på Sea-Kingen var det to muligheter, enten å evakuere mannskapet fra båten eller å endre båtens retning ved hjelp av rotorbladenes vindtrykk.

- Vi vet at det er veldig kraftig vind under rotoren til Sea King-en. Det blåser opp mot orkan styrke, fortalte Ro til avisa Nordlys søndag.

- Vi har aldri brukt det før så vidt meg bekjent mot en båt i nød, men nå hadde vi mulighet, tid og plass.

Ifølge Ro var de 70 fot, drøyt 21 meter, over havflata og blåste vinden mot fiskebåtens akter side.

Etter en halvtime klarte mannskapet å få ankrene fra «Risvik» til å feste seg. Nils Arne Ro tror at hvis de hadde kommet 20 minutter senere, kunne det gått virkelig galt. Mannskapet ville de likevel ha reddet.

Måtte flire

- Jeg måtte flire litt da jeg så det. Det var snedig gjort, sier redningsleder Frode Iversen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge til Nordlys.

Båten meldte søndag formiddag at de hadde fått sitt eget bruk i propellen vest av Tarhalsen. De ba om assistanse. En rekke enheter responderte, og redningsskøytene «Gert Wilhelmsen» og «Odin» samt en Sea King fra Banak satte kursen på båten.

Så mens de andre fartøyene gikk for full maskin mot fiskebåten, hang Sea King-en iluften over fiskebåten og holdt den unna skjærene.

Iversen sier det blåste en lite nordlig kuling på stedet. Han anslår at fiskebåten var 350 meter unna å havne alvorlig trøbbel.

- Det er også viktig å rose kapteinen om bord på fiskebåten, som meldte fra med en gang, i stedet for å prøve ordne opp selv, sier redningslederen.