Snøkrabbe-brudd

Da EU enda en gang varslet at de vil tildele snøkrabbelisenser i Barentshavet til egne fiskere, svarte Norge med å bryte forhandlingene.

Vedtaket ble gjort på EUs fiskeriministermøte tidlig onsdag morgen, melder High North News.

Havrettsekspert Øystein Jensen sier til Highnorthnews at det ikke hersker noen tvil om at det er Norge som skal stå for tildeling av fiskerettigheter i norske havområder. – Det er overraskende at EU fortsatt synes å blande sammen spørsmålet om hvem som har rett til å regulere norske havområder, og hvem som har rett til kvoter, sier havrettseksperten til nettstedet.

Bryter forhandlingene

Fiskeriminister Per Sandberg er heller ikke i tvil om hvem som har retten på sin side, og sier til NTB at EUs utspill får den klare konsekvens at forhandlingene avsluttes.

– Jeg registrerer at EU igjen har åpnet for å tildele lisenser til snøkrabbefangst i Barentshavet. Vi gjorde det klart allerede for en stund tilbake, både for EU-kommisjonen og relevante medlemsland, at et slikt vedtak ville innebære at samtaler om snøkrabbe med Norge opphører, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

– Slik vi ser det, har EU med dette valgt å avslutte snøkrabbesamtalene med Norge, sier han til NTB.

Norge vil bytte

EUs ministerråd har vedtatt å dele ut lisenser til 20 fartøyer for 2018. Det er samme antall som i år, da elleve av lisensene gikk til Latvia, mens resten ble fordelt mellom Litauen, Polen, Estland og Spania.

Men Norge har stått fast på at disse lisensene ikke har noen gyldighet, og vil konsekvent straffeforfølge fartøyer som driver fangst i norske jurisdiksjonsområder uten gyldig tillatelse.

Norges tilbud i forhandlingene har vært å bytte inntil 500 tonn snøkrabbe mot andre arter. Det har EU avvist, i det de mener å ha samme rett til å fange snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer. Dette synet handler om EUs tolkning av Svalbardtraktaten fra 1920. Den gir alle parter i traktaten lik rett til å fiske i de territoriale farvannene utenfor Svalbard, men Norge mener at denne retten kun gjelder 12 mil ut av land, og at det er Norge som bestemmer utenfor denne grensen.

Norges rett

Havrettsforsker Øystein Jensen sier Svalbardtraktaten fordrer likebehandling, men slår fast at det uansett er Norge som skal forvalte fisket.

– Det kan være slik at Norge etter Svalbardtraktaten har plikt til å likebehandle utlendinger, men dette er et annet spørsmål enn hvem som skal forvalte området. Om kontinentalsokkelen inngår i traktatregimet, så er det altså stadig Norge som må finne ut hvor mye som kan fangstes, sette standarder for redskapsbruk, vurdere bærekraft – og utstede eventuelle tillatelser, sier Jensen til Highnorthnews.com.

Hans anbefaling til myndighetene er klar:

– Norge må opprettholde sitt standpunkt om at det bare er Norge som forvalter snøkrabben på kontinentalsokkelen rundt Svalbard. Den linjen EU legger seg på rokker ved et av fundamentene i den moderne folkerett, nemlig at det er en stat – kyststaten – som forvalter naturressursene i de tilstøtende maritime soner. Så jusen er klar.