- Snøkrabben havner i Haag

EU-parlamentariker anbefaler Norge å komme til enighet med EU, ellers vil Norge bli dratt for retten.

Konflikten med EU om snøkrabbe var denne uka på ny oppe i EU-parlamentet. NTB melder at det var satt av en time til debatt om konflikten, der EU har tildelt sine land snøkrabbekvoter ved Svalbard, og Norge har nektet fartøyene adgang.

EU-parlamentariker Jaroslaw Walesa er overbevist om at saken vil havne hos domsstolen i Haag hvis ikke Norge og EU gjenopptar forhandlingene.

– Jeg håper vi kan løse dette mellom oss. Men hvis vi ikke klarer det, må vi åpenbart gå til retten. Der er jeg sikker på at vi vil vinne, sier Walesa til NTB.

Norges tilbud til EU har vært kvotebytte, noe som innebærer at EU må gi fra seg kvoter på andre fiskeslag for å få lov å fiske snøkrabbe. Det er ikke EU interessert i, ettersom de mener å ha en direkte rett til å fiske krabbe. Norges syn baserer seg på at krabben er bunn-art som tilhører landet som eier kontinentalsokkelen arten går på.

EUs diskusjon kommer samme uka som ankesaken mellom den latviske båten Senator og staten startet i Hålogaland lagmannsrett. Båten ble tatt i arrest i januar i fjor etter at den fisket snøkrabbe med EU-lisens.