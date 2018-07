Snudde om åpen gruppe

Arbeidsutvalget i Nordland fylkes fiskarlag mente for en uke siden at åpen gruppe neste år bør tilføres mer kvantum fra totalkvoten. Det synes ikke styret i det samme fylkesfiskarlaget er noen god idé.

Foto: Dag Erlandsen

Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag avholdt møte den 9. juli 2018. Her ble saken om åpen gruppes situasjon etter overfisket i 2018 tatt opp på ny.

Styret i Nordland fylkes fiskarlag mener at kvote til åpen gruppe kan hentes fra kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

Dette er styrets vedtak:

«Styret i Nordland Fylkes Fiskarlag viser til den høyst beklagelige situasjonen der gruppekvoten for åpen gruppe avsatt til det direkte fisket pr uke 26/2018 er overfisket med mer enn 11.000 tonn. Dette betyr at når kvotefleksordningen skal legges til grunn, og overfisket skal trekkes fra neste års kvote så ligger det an til et svært begrenset fiske i åpen gruppe i 2019. For fartøyene i gruppen vil dette være katastrofalt og i særdeleshet de i gruppen som forsøker å ha fiske som hovednæring. Denne sitasjonen må Nærings- og fiskeridepartementet ta ansvaret for bl. a fordi overreguleringen i gruppen i 2018 ble satt alt for høyt. De som deltar i gruppen er uforskyldt havnet i denne situasjonen.

Styret viser videre til vedtak i sak 39/2018 fra Arbeidsutvalget i Nordland Fylkes Fiskarlag som har foreslått at årets overfiske i åpen gruppe delvis må kompenseres ved i 2019 å tildele kvantum fra norsk totalkvote. Dette er en løsning som styret ikke kan gå inn for.

Styret har selvsagt forståelse for at åpen gruppe må tilføres et kvantum torsk for at en skal kunne avvikle et fiske i gruppen. Styret går imot at et slikt kvantum skal tas fra toppen av norsk totalkvote. En går i stedet inn for at det må tas fra de ulike avsetningene en allerede har fra norsk totalkvote. Det nevnes i denne sammenhengen kvotebonusen for levendelagring, distriktskvoteordningen, kystfiskeutvalget og ikke minst en stor avsetning til rekreasjonsfiske som en ikke har noen som helst dokumentasjon på blir oppfisket.

I tillegg til, evt. til erstatning for foranstående bør det kunne vurderes å benytte kvotefleks-ordningen på en slik måte at en flekser årets overfiske over f. eks de neste tre årene. I dette ligger det at årets overfiske inndekkes over de tre påfølgende årene i stedet for at det skal tas kun over ett år.

Styret viser videre til Arbeidsutvalgets forslag for å dempe deltakelsen i åpen gruppe:

Deltakelsen i gruppa må fortsatt reduseres ved at forskrifter for føring av fiskermanntallet endres slik at det blir vanskeligere å bli tatt opp i fiskermanntallet. Bl. a bør kravet til at inntekt fra andre yrker ikke overstiger et visst beløp justeres betydelig ned både på landsbasis og for det særlige virkeområdet nevnt i Manntallsforskriftens § 2a. Her er det særlig viktig å holde fokus på pensjonister fra andre yrker som en har en mistanke om i dag enkelt kan tilfredsstille dagens krav til manntallsføring.

I tillegg må det settes krav til at den som skal tas opp i manntallet er norsk statsborger. Dagens krav om «bosatt i Norge» er alt for lett å unngå.

Det må gis full kvote til personer på blad B og som har sin hovedinntekt fra åpne fiskerier mens personer på blad A får redusert kvote.

Dersom et fartøy i åpen gruppe eies av et AS eller ANS må det settes krav til at en konkret manntallsført fisker skal stå for minst 50 % av eierskapet slik at en bestemt person er knyttet til fartøyet som eier.

Deltakelse i fisket i åpen gruppe torsk må knyttes opp mot fiske på andre arter. Styret foreslår derfor at for å få anledning til å fiske torsk i åpen gruppe i 2020 så må vedkommende ha fisket for minst kr. 100.000,- etter andre arter enn torsk og kongekrabbe i 2019. Et slikt krav vil ikke være mulig å innføre allerede for neste år, men allerede nå må en forberede innføring av en slik bestemmelse slik at en kan få en viss grad av forutsigbarhet også i denne gruppen.

Dette vedtaket og brevet erstatter brev datert 03.07.2018 vedr. fisket i åpen gruppe.»