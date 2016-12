Snudde om krabbekvoter

Nærings- og fiskeridepartementet har snudd. De knøttsmå midlertidige kongekrabbekvotene ble tredoblet.

Foto: Dag Erlandsen

- Vi øker full fartøykvote fra 640 kg til 1890 kg fra årets start, av hensyn til aktører i næringen som ønsker å utnytte et godt marked tidlig på året, sier statssekretær Ronny Berg.

Fra hele krabbenæringa har det de siste dagene kommet massive protester på de knøttsmå foreløpige kvotene, som var fastsatt i påvente av at Stortinget hadde behandlet en mulig økt adgang til å fiske krabbe. Jo flere inn i dette fiskeriet, dess mindre på hver, og departementet hadde lagt inn marginer så det holdt. Årets kvote er på 4,6 tonn, og 640 kg kan tas opp på ett sjøvær.

- Å ha en midlertidig maksimal fartøykvote på omlag 600 kilo er uansvarlig for både fiskere og fiskekjøpere. Kvoten burde være 1500 kilo fra starten av året. 600 kilo hindrer helårsfiske og sørger ikke for forutsigbarhet til næringen, skrev Kystfiskarlaget i går, i et brev til fiskeriministeren.

Og svaret lot altså ikke vente på seg:

- Fartøy med adgang til å fiske i det kvoteregulerte området kan fange og lande 1800 tonn hankrabber, 150 tonn hunkrabber og 200 tonn skadet hankrabber i det kvoteregulerte området i 2017. Det er avsatt 8 tonn hankrabber til turistfiske og 1 tonn hankrabber til fritidsfiske.

- De midlertidige kvotene skal sikre at fangsten kan starte opp på normal måte inntil saken i Stortinget er ferdigbehandlet, sier statssekretær Ronny Berg i pressemelding.