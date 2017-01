Snur i Lyngen

Havforskningsinstituttet snur i Ullsfjorden. Vil likevel ikke samarbeide om omstridt oppdrettsprosjekt.

Foto: Dag Erlandsen

- Etter en helhetlig faglig vurdering, og i respekt for kommunens egne arealplaner og lokalbefolkningen, velger vi å snu i denne saken. Vi mener det ikke er grunn til å søke dispensasjon fra kystsoneplanen, slik prosjektet forutsetter, sier havforskningsdirektør Sissel Rogne til Kyst og Fjord.

- Det finnes andre fjorder vi kan forske i. Vi må ikke absolutt være i Ullsfjorden.

Dermed har Havforskningsinstituttet kommet til samme konklusjon som universitetet i Tromsø, som før jul meddelte at man trakk seg ut. Det skjedde etter omfattende lokale protester og en facebook-aksjon som på kort tid fikk 600 medlemmer.

Forskningsprosjektet går ut på å kartlegge miljøpåvirkningene fra oppdrettsnæringa i en fjord som hittil har vært oppdrettsfri. Motstanderne har ment at dette bare er en kamuflert måte for oppdrettsnæringa å få tak i de attraktive arealene på.

Temperaturen har vært meget høy i saka, der Lyngen-ordfører Dan Håvard Johnsen (LL) personlig har ringt Tromsø-rektor Anne Husebekk og skjelt henne ut. Overfor Kyst og Fjord karakteriserte han motstanderne som «kaffe latte-drikkende miljøvernsosialister som aldri har satt sine ben i Lyngen», et utsagn som har fått motstanderne til å skrive en lengre kronikk i siste utgave av Kyst og Fjords papirutgave.

- Arealplanen er det vesentligste. Kommunen har utarbeidet en faglig plan som vi respekterer, og der det heter at Ullsfjorden ikke skal disponeres for oppdrett. Men her ligger også en faglig helhetlig vurdering. Dette er en fjord det er mye diskusjon om, og vi ser ingen grunn til å ikke respektere både kystsoneplanen og den lokale motstanden mot dette forskningsprosjektet. Det finnes andre fjorder der dette prosjektet kan gjennomføres.