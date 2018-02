Søker om å få mudre i Breivikbotn

Kystverket med søknad og håper å gi fiskebåter bedre liggeforhold samt gunstigere landing av fisk.

Kystverket Nordland ved Senter for Utbygging søker om tillatelse etter forurensningsforskriften om mudring, sprengning, dumping og transport av masser i Breivikbotn fiskerihavn på Sørøya i Hasvik kommune, melder Fylkesmannen i Finnmark på sine nettsider.

De som berøres av arbeidet kan stille spørsmål eller uttale seg til Fylkesmannen i Finnmark innen 15. mars 2018.

Kystverkets mål er å gi fiskebåter bedre liggeforhold og bedre forhold for å lande fisk. Utbyggingen omfatter:

- utdyping i området kalt Lillehavet ned til kote -4,0 m

- bygging av 110 meter lang molo på nordsiden av utdypingsområdet i høyde kote +7,0

- bygging av fyllinger rundt havnen

- etablering av strandkantdeponi for forurensede masser

- deponering av overskuddsmasser i sjødeponi for rene masser

- etablering av nye navigasjonsinnretninger for markere innseilingen til det nye havneområdet.

Totalt er det beregnet opptak av omlag 70 000 m 3 (teoretisk faste masser, tfm) fordelt over et areal på ca. 11 500 m 2. Massene er i hovedsak rene fjell-/bergmasser, med litt løsmasser over. Anslått mengde forurensede løse masser er inntil 2000 tfm 3 over et areal på ca. 3000 m 2. Totalt forventes omlag 55.000 tfm 3 overskuddsmasser.

Tiltaksområdet er utredet med tanke på miljøtekniske forhold, naturmangfold, partikkelspredning, vannkvalitet og marinearkeologi. Kystverket har vurdert de ulike anleggsaktivitetene opp mot naturmiljø og fiskeriaktiviteter i området. Tiltaket forventes å forstyrre naturmiljøet i anleggsfasen som følge av sprengning, mudring og dumping. Det må påregnes støy fra anleggsvirksomheten og oppvirvling av sediment.

Under anleggsarbeidene planlegger Kystverket følgende avbøtende tiltak:

For å hindre uønsket spredning av finstoffer tas det sikte på å benytte turbiditetsmålere rundt sjødeponi i gyteperioden for torsk, og i perioder med levendelagring av fisk i anlegget utenfor Breivikbotn.

For å hindre uønsket skade på fisk ved undervannssprengning, planlegger Kystverket et samarbeid med Nergård Sørøya AS, slik det kan fattes avbøtende tiltak ved behov.

For å hindre plastforurensning fra sprengningsarbeider, vil det bli stilt krav til entreprenør om at plastrester skal samles opp så langt dette er praktisk mulig.

Kystverkets vurdering er at anleggsarbeidet i sin helhet ikke behøver å begrenses grunnet hensyn til naturmiljø med de avbøtende tiltak som er beskrevet over, og e dsøker om tillatelse til kontinuerlig anleggsvirksomhet.

Hasvik kommune har utarbeidet en egen reguleringsplan for tiltaket datert 18.12.2014. Den 20.12.2017 ga kommunen dispensasjon fra arealplanen for å etablere sjødeponi.

Kystverket planlegger å ferdigstille prosjekteringen senest sommeren 2018, slik at det er klart for tilbudskonkurranse og oppstart høsten 2018. Anleggsarbeidenes totale varighet, inkludert oppgradering av navigasjonsinstallasjoner, er anslått til 6 - 12 mnd.

Fylkesmannen vil behandle søknaden etter forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag.