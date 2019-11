Søket fortsetter etter båtulykken

Et tjuetalls båter deltar lørdag i søket etter mannen som ble borte på havet etter at en arbeidsbåt veltet ved Lurøy.

Hovedredningssentralen melder at det i tillegg til søk med helikopter og båter, også gjennomføres strandsøk på Sleneset og Onøya. Ulykken inntraff ved 1530-tiden fredags ettermiddag, og det ble umiddelbart satt i gang en stor lete- og bergingsaksjon.

Arbeidsbåten med de to om bord var på veg fra oppdrettslokaliteten Måvær på veg til Lovund da båten veltet. De to var på jobb for selskapet Lovundlaks, og selskapet har lagt ut følgende melding på sin facebookside:

- Fredags ettermiddag forliste en av våre arbeidsbåter med to ansatte ombord. Én er fremdeles savnet, og det pågår en storstilt leteaksjon i området rundt Solværøyan. Den andre personen ble hentet opp fra sjøen og fraktet med helikopter til sykehuset i Bodø. Han er våken og ved bevissthet.

- De to ansatte ombord i båten var på vei fra lokaliteten Måvær og til Lovund når forliset inntraff. Umiddelbart etter meldingen om forliset ble det iverksatt en omfattende redningsaksjon. Redningsskøyte, helikoptertjeneste, ambulansebåt, fiskebåter, ferge og andre aktører deltok sammen med Lovundlaks’ ansatte og båter. Søket er i dag utvidet og aksjonen fortsetter for fullt.