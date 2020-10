Sørøyfisk kjøper kystfiskebåten «Genesis»

Sørøyfisk AS har inngått kontrakt om kjøp av M/S «Genesis» med kvoter, fra Bluewild AS.

Avtalt kjøpesum er 395 million kroner. Overtakelsen er planlagt gjennomført innen 1. desember 2020.

– Sørøyfisk skal vokse og «Genesis» er et riktig og viktig skritt i vår utvikling, sier reder og skipper, Jim Sørøy. Med «Genesis» får rederiet en moderne

kombinasjonsbåt for hvitfisk og pelagisk, fersk og frossen.

– Bluewild gleder seg over at «Genesis» forblir i Ålesund og at potensialet båten har blir utnyttet, sier daglig leder i Bluewild AS, Tore Roaldsnes.

Fiskebåtrederiet Sørøyfisk ble etablert på 90-tallet av Jim Sørøy og hans far. Rederiet er lokalisert på Ellingsøy i Ålesund kommune og opererer i dag «Sørøyfisk» med kvoter på både hvitfisk og pelagisk.

M/S Genesis ble bygget i 2011 og er utrustet som snurper/snurrevadbåt. Den er 49,8 m lang og 12 m bred og opererer innen stor kyst. Båten har tanker for levendelagring, fabrikk for sløying og fryseri.