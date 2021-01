«Sørwaag» kantret på under ett minutt

Det var Bømlo-båten «Sørwaag» som kantret og sank under sildefiske utenfor Skjervøy tirsdag. Båtens mannskap på fire kom seg uskadet over i en lettbåt.

– Den drog not, og så begynte den å legge seg mer og mer på siden, og til slutt tippet den. Den la seg så fort, på under minuttet, sier «Fiskebas»-skipper Ole Morten Madsen til Fiskeribladet. «Fiskebas» befant seg cirka 100 meter unna «Sørwaag» da hendelsen inntraff.

– Folk reagerte fort og kom seg over i båt. Vi var så nær som det var mulig å komme. Det var ikke et kjekt syn. Det var heldigvis blikkstille vann. Hadde det vært dårlig vær hadde det kanskje vært et annet utfall, forteller han.

Ifølge Madsen lå båten på siden i omtrent en halvtime før den gikk ned.

– Jeg håper jeg aldri får oppleve det igjen. Det er det verste man kan komme ut for når det gjelder sjøliv, sier han.

Etter at båten gikk ned lå «Fiskebas» og en mindre sjark å passet på området rundt nota og vrakrestene til hjelpen kom.

Hva årsaken er til at båten kantret vil ikke Madsen spekulere i.

