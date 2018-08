Solgt til Japan

ProNav AS og Japan Radio Company har hatt et samarbeid i langt over 20 år, nå overtar det japanske firmaet som eier av Egersunds bedriften

Foto: Skjermdump

ProNav er en betydelig aktør innenfor distribusjon av maritim elektronikk i Norge og har de siste år fått flere store kontrakter på nye fartøy. På Kleven verft har de blant annet levert multifunksjonssystemer fra JRC til Maersk sine seks siste offshorefartøy. På Ulstein Verft har de levert komplette systemer fra JRC til Acta Marine sine to siste offshorefartøy. Flest kunder har de dog innenfor fiskeri hvor de har levert navigasjon- og kommunikasjonsutstyr fra JRC til de fleste store fiskefartøy de siste årene. Siste store kontrakt er til Peter Hepsø Rederi som bygger nye «Rav» hos Karstensens Skibsværft i Danmark. Her skal de levere alt av både navigasjon-, kommunikasjon- og fiskeletingsutstyr.

John Magne Hestnes, en av gründerne av ProNav, har vært daglig leder helt siden ProNav AS ble startet i Egersund for snart 25 år siden, sier, «Det har vært en fantastisk reise, vi har trolig de beste medarbeiderne i verden, de har stått på både i gode og dårlige tider og har gitt ProNav et solid rykte langt utenfor Norge». ProNav har tjent penger fra første stund og har i dag en svært solid økonomi, men med et ønske om å få til enda mer enn hva vi som lokale gründere kan få til på egenhånd så var det et naturlig steg å få JRC inn på eiersiden. JRC er en av verdens desidert største selskaper innen maritim elektronikk til alle typer yrkesfartøy. Å få JRC inn på eiersiden gir helt andre muligheter enn ved å stå alene som kun en distributør i Norge.

ProNavs omstillingsevne og suksess, spesielt innenfor fiskeri, har blitt lagt merke til også utenfor Norge og nå starter en ny æra. ProNav får utvidet sitt ansvarsområde fra hovedsakelig norske kunder til nå også å betjene kunder i hele Skandinavia, Storbritannia, Irland og Island.

I Norge skal de fremdeles ha fokus på alle typer fartøy mens i de andre landende blir hovedsatsingen i første omgang alle typer fiskerifartøy samt arbeidsbåter tilknyttet fiskeoppdrett. Det blir for øvrig ingen endringer i distribusjonsavtaler med eksisterende leverandører. ProNav skal fortsatt være distributør i Norge for disse.

ProNav i Egersund overtar ansvaret for de andre landene allerede 1. Januar 2019 og blir da et nytt hovedkontor for salg- og teknisk kundestøtte i denne regionen. For ProNav betyr dette blant annet at de må øke organisasjonen med en del nye personer.

John Magne Hestnes får ansvaret for å bygge opp nysatsingen utenfor Norge mens Arild Risholm Sæther, tidligere salgssjef, overtar som daglig leder av ProNav og får ansvaret for å drive videre i Norge.

Japan Radio Company Ltd. (JRC) ble etablert I 1915 og er en del av Nisshinbo Holding Inc. som er notert på Tokyo børsen.