Solgte kvota, videre i åpen gruppe

- Jeg kan ikke melde meg ut av verden, og må forholde meg til det som gjelder. Yngve Larsen, kjent motstander av omsettelige kvoter, har solgt kvota og går nå inn i åpen gruppe.

Yngve Larsen, har valgt å selge sin egen 8-9 meters-kvote.

Han framholder at han kom til et punkt med båten der han enten måtte bytte ut den han har, eller restaurere. Dermed tok det enkleste valget, nemlig å kvitte seg med 8-9 meters kvoten - som normalt går for mellom 2,8 og tre millioner kroner, og bruke deler av pengene til motorskifte på sjarken.

- Prisen er helt syk

Hvor mye Larsen klarte å cashe inn vil han imidlertid opplyse annet enn:

- Prisen er helt syk, og det nivået den ligger på, gjør at unge ikke har sjanse til å komme seg inn i fiskeriene, sier han.

Selv har han gjort opp en status for framtiden, og konkluderer med at han vil klare seg i åpen gruppe fram til han får fiskarpensjon.

Investerer i framtiden

Pengene fra kvotesalget har han investert i framtiden, og vil satse videre med båten han har. Men da innenfor åpen gruppe.

- Jeg har foreløpig valgt den trygge veien. Med salget har jeg investert for framtida. Samtidig som jeg nå har såpass egenkapital at jeg kan hive meg i en budrunde for større båt hvis sjansen skulle by seg, sier Larsen.

Samtidig mener han den nye situasjonen vil gi handlingsrom for å fiske når det passer, og samtidig gjøre andre ting. Larsen presiserer at han uansett aldri har hatt noen ambisjoner om store båter og kvoter.