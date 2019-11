Solgte seg ut av Riksheim-anlegget

Saga Fisk AS i Svolvær går videre med satsingen i Henningsvær uten Ted Robin Endresens selskap på lag.

I januar gikk Ted Robin Endresen og Erling Santi Falchs selskaper Myre Eiendom AS og Falch Svolvær AS sammen om å kjøpe Sauøya Eiendom AS, som er eiendomsselskapet bak Riksheim Fisk AS.

Falch gikk inn med 55 prosent, Endresen med 45, med en uttrykt målsetning om å styrke begge virksomhetenes råstoffgrunnlag ved å sette fot i Henningsvær.

Nå melder Lofotposten at Falch går videre uten Endresen, etter at Myre-kjøperen solgte sine aksjer til Falch i oktober. Medeier og daglig leder i Saga Fisk AS, Nora Nygaard Falch overtok Endresens jobb som daglig leder 20. oktober, og sier til Lofotposten at de nå arbeider for å møte en ny vintersesong.

– Vi skal få på plass ny sløyelinje, pakkelinje og sjøvannsanlegg. Det er en betydelig investering. Vi skal ha dette i mål før sesongen, sier Nora Nygaard Falch til avisa.

Ted Robin Endresen sier til Lofotposten at det ikke ligger noen dramatikk bak avgjørelsen, og slår fast at de fortsatt vil ha et godt samarbeid med Falchs virksomhet.

- Det stemmer at vi har solgt oss ut av Riksheim Fisk AS. Det skyldes at vi vil konsentrere oss om anleggene vi har i Honningsvåg og Gimsøya, sier Ted Robin Endresen til Lofotposten.