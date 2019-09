Solid gjennombrudd i Kina

Rekeprodusenten Coldwater Prawns of Norway AS kunne fredag signere en avtale i Kina som tar selskapet inn i verdens største sjømatmarked med sjumilsstøvler.

- Et stort gjennombrudd for Coldwater Prawns of Norway AS, slår selskapet fast.

- Vi har i dag signert en avtale med kinesisk importør/distributør for Norske, kokte, pillede reker, meldte selskapet umiddelbart etter at avtalen var signert av begge parter.

Coldwater Prawns of Norway er ikke i tvil om at selskapet nå har en spennende tid ligger foran seg, med et enormt marked i Asia for selskapets produkter.

Rekeselskapet som har fabrikk på Senjahopen ble etablert i 2007. Deretter har selskapet økt sin markedsandel av norskfangede kaldvannsreker fra i underkant av 45 prosent til mer enn 90 prosent i dag. I løpet av årene selskapet har vært i drift, har CPN blitt Norges største salgsselskap for norskfangede reker.

I 2011 startet selskapet sitt eget produksjonsselskap i Senjahopen. Deretter har det gått rett oppover for selskapet. Coldwater Prawns of Norway driftsinntekter økte fra 15 millioner kroner i det første driftsåret i 2008 til 579 millioner i 2018.