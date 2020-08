Solid juli for oppdretterne

Julio ble en solid måned både for lakse- og ørretoppdretterne.

- Norge eksporterte 94 800 tonn laks for 5,6 milliarder kroner i juli. Det er en volumøkning på 6 prosent og en verdireduksjon på 2 prosent eller 132 millioner kroner fra juli i fjor, skriver sjømatrådet i månedsrapporten.

Hittil i år har Norge eksportert 595 000 tonn laks for 40,6 milliarder kroner. Volumet og verdi er på samme nivå som i fjor. Gjennomsnittsprisen for hel, fersk laks i juli måned var 54,43 kroner per kilo mot 59,60 kroner i juli i fjor.

- Svekket etterspørsel etter norsk laks, spesielt i Asia, som følge av covid-19, er årsaken til verdinedgangen for laks i juli måned. Markeder som har kjøpt betydelig mindre volumer er Kina, Hong Kong og Sverige. Tilførselen av laks til Polen, Frankrike og Tyskland, derimot, økte sterkt, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Stor volumøkning for ørreteksporten

Norge eksporterte 7 200 tonn ørret for 345 millioner kroner i juli. Det er en volumøkning på 43 prosent og en verdivekst på 15 prosent eller 45 millioner fra juli i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 38 700 tonn ørret for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumvekst på 31 prosent og en verdiøkning på 11 prosent eller 209 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Ukraina, USA og Finland var våre største marked for ørret i juli.