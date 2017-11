Solid opptur for fersk torsk

Strekking av sesongen gjennom bruk av torskehotell, ga ferskfiskeksporten en solid opptur i oktober. I oktober kunne man notere seg en økning på hele 29 prosent.

Norge eksporterte 2 200 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 91 millioner kroner i oktober framgår det i Sjømatrådets siste månedsrapport. Det er en volumøkning på 401 tonn eller 23 prosent og en verdiøkning på 29 prosent eller 21 millioner kroner fra oktober i fjor. Danmark og Sverige var de største markedene for fersk torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 61 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 4 700 tonn eller 8 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 183 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Frossen torsk på stedet hvil

Norge eksporterte 8 500 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 257 millioner kroner i oktober. Volumet er på samme nivå som i fjor mens verdien økte med 1 prosent eller 4 millioner kroner fra oktober i fjor. Kina og Litauen var de største markedene for fryst torsk i oktober. Hittil i år har Norge eksportert 92 000 tonn fryst torsk, inklusiv filet, for 2,2 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 812 tonn eller 1 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 92 millioner kroner fra samme periode i fjor.

Portugal største klippfiskmarked i oktober

Norge eksporterte 10 000 tonn hel klippfisk for 482 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 372 tonn eller 4 prosent, og en verdiøkning på 33 million kroner eller 7 prosent fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 73 000 tonn klippfisk for 3,3 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 8 000 tonn eller 12 prosent og en verdiøkning på 10 prosent eller 308 millioner kroner fra samme periode i fjor. Portugal og Brasil var de største markedene for klippfisk i oktober.

Norge eksporterte 1 800 tonn saltfisk for 83 millioner kroner i oktober. Det er en volumvekst på 112 tonn eller 7 prosent og en verdiøkning på 28 prosent eller 18 millioner kroner fra oktober i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 25 000 tonn saltfisk for 1,1 milliard kroner. Det er en volumnedgang på 1 400 tonn eller 5 prosent, og en verdiøkning på 3 prosent eller 31 millioner kroner fra samme periode i fjor. Italia og Portugal var de største saltfiskmarkedene i oktober.

Tørrfiskeksporten ned med 19 prosent

Norge eksporterte 467 tonn hel tørrfisk av torsk for 80 millioner kroner i oktober. Det er en volumnedgang på 20 prosent, og en verdinedgang på 19 millioner kroner eller 19 prosent.