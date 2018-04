Solid pott til lokal leverandør

Harstad Elektronikk har i samarbeid med Måløy Radioforretning, fått en kontrakt verdt fire millioner kroner for elektronisk utrustning av Engenes-båten «Nordhavet».

Kystnot- og snurrevadbåten «Nordhavet» er beregnet ferdigstilt fra Larsnes Mekaniske Verksted i månedsskiftet november/desember, skriver rederiet i en pressemelding.

Fortsatt under bygging

Skroget er fortsatt under bygging i Polen. Men nå begynner brikkene rundt innredningen av fartøyet å falle på plass. Som leverandør av elektronisk utrustning til fartøyet, er Måløy Radioforretning i samarbeid med Harstad Elektronikk valgt. Kontrakten er på cirka fire millioner kroner. Og i valget framholder rederiet at det har vært viktig at også lokale leverandører blir tilknyttet båten.

Valgte Furuno

Sonarutrustningen bestående av en langtrekkende sonar inntil 8 km og en middels seisonar, er tildelt Furuno Norge i Ålesund. De skal i tillegg levere et avansert ekkolodd. Kontrakten er på cirka fem millioner kroner. I tillegg monteres det et tredje sonarrør som gir mulighet for den nye kortrekkende sonaren til Furuno.

- Vi ser virkelig fram til å ta i bruk dette høyteknologiske utstyret fra Furuno. Det vil effektivisere fiskeletingene og således minske forbruket av CO2, heter det i meldingen fra rederiet.