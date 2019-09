Solide tall før sesongen er i gang

Mens sildeeksporten falt som et lodd i august, kunne makrelleksportørene mer enn doble sine tall.

I august kunne nemlig Norge eksportert 8 900 tonn makrell til en verdi av 158 millioner kroner framgår det av den siste eksporttstatistikken fra sjømatrådet. Volumet økte med 100 prosent, mens verdien økte med 95 millioner kroner eller 148 prosent. Hittil i år har det blitt eksportert 86 000 tonn makrell til en verdi av 1,1 milliard kroner. Kina, Vietnam og Thailand er våre største marked for makrell i august.

Lave volum tross dobling

- Selv om det er en dobling i volum av makrell i august i år, er det fra relativt lave volumer. De største volumene på makrell kan vi vente de to-tre neste månedene når makrellsesongen starter. Det er altså prisen som i hovedsak har bidratt til verdiveksten nå i august. Prisen har holdt seg høy siden i fjor høst som følge av lavere fangster og anbefaling av kvotereduksjon for inneværende år, sier Ingrid K. Pettersen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Spenning i Kina

Hvordan utviklingen blir for makrellen utover høsten blir i år ekstra spennende.

- Når vi nå går inn i årets sesong ser vi at norsk makrell til Kina opplever en sterk økning til Kina. Makrell til Kina går i all hovedsak til bearbeiding og videre eksport til markeder som Japan og Korea. Samtidig opplever vi en økt interesse for norsk makrell i det kinesiske markedet. Norsk makrell treffer moderne mattrender i Kina med økt fokus på sunn og næringsrik mat og har et betydelig potensial for økt konsum også blant kinesiske konsumenter, sier Victoria Braathen, fiskeriutsending for Norges sjømatråd i Kina.

Labert for silda

For silda sitt vedkommende kunne ikke næringen vise til tilsvarende tall. I august ble det eksportert 12 500 tonn sild til en verdi av 148 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 36 prosent, mens verdien falt med 44 millioner kroner eller 23 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 182 000 tonn sild til en verdi av 1,7 milliarder kroner.

Litauen, Polen og Nederland var for øvrig de største markedene for sild i august.