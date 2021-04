Solide tall for silda

Norge eksporterte 121 000 tonn sild til en verdi av 1,3 milliarder kroner i første kvartal. Det er en økning med 212 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med første kvartal i fjor, melder Norges Sjømatråd på sine nettsider.

Volumet økte med 15 prosent fra 105 000 tonn. Polen, Litauen og Nigeria var de viktigste markedene for norsk sild i første kvartal.

- Det har vært en sterk start på året for sildeeksporten, og vi må tilbake til 2012 for å finne en høyere eksportverdi for sild i første kvartal. Med en økning i kvoten på norsk vårgytende sild (NVG) på 24 prosent, var det ventet at prisene ville komme under press. Det har ikke skjedd. Silda har gjennom pandemien opplevd økt etterspørsel i mange markeder, og mangel på stor sild har bidratt til å presse prisene oppover, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.

Den forrige måneden var det et fall i volum og økning i verdi for sild.

Det ble eksportert 28 900 tonn sild til en verdi av 407 millioner kroner. Det er en reduksjon i volum på 10 prosent.

I sum økte verdien med 30 millioner kroner, eller 8 prosent, sammenlignet med mars i fjor.