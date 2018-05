Sorg i Kystvakten

Det er den 19 år gamle Sindre Saltveit fra Karmøy som er antatt omkommet etter å ha falt over bord fra KV Nordkapp under oppdrag i Barentshavet.

Foto: Forsvaret

Kystvakten vet fortsatt ikke hvordan 19-åringen havnet i sjøen, annet enn at han sist ble observert om bord ved 2350 tiden fredags kveld, og at fartøyet hadde seilt 130 kilometer før han ble meldt savnet 0230-tiden natt til lørdag. Det ble umiddelbart satt i verk en stor leteaksjon, der Kystvakta lette med de to fartøyene de har området, i tillegg til støtte fra Sysselmannen på Svalbard og et tjuetalls sivile fartøyer.

I hovedsak var det russiske fiskebåter som befant seg i området, og som la ned fisket for å delta i letingen.

Aksjonen endret søndag preg fra en redningsaksjon til søk etter antatt omkommet. De sivile fartøyene er dimittert fra letingen, mens KV Nordkapp og KV Barentshav.