Sp til kamp mot fiskeriavgifter

Senterpartiet har invitert til pressekonferanse klokka 12 i dag om de mange avgiftene som nå innføres i fiskerinæringa.

Kyst og Fjord har i dag omtalt to ulike avgifter som vil gripe inn i fiskernes lønnsomhet.

Senterpartiet griper nå fatt i temaet og har invitert til åpent møte på Teams om avgifter i fiskerinæringen. Sandra Borch og Geir Pollestad står bak initiativet.

Her kan du delta i møtet.

(Man kan delta både med og uten Teams installert)

Avgiftsgalopp

- Fiskerinæringen har den siste tiden blitt utsatt for en rekke nye avgiftsvedtak av regjeringspartiene og som FrP så langt har gitt sin varme støtte til. Nå mener Senterpartiet det er mer enn nok og vi vil forsøke å mobilisere en motstand mot alle fiskeavgiftene. Det er innført en kontrollavgift for fiskeri, det er vedtatt og jobbes med å få på plass en fiskal avgift på fisk, den reduserte satsen på CO2-avgiften er fjernet og nå vil regjeringen mangedoble CO2-avgiften for fiskeri. Hva blir konsekvensene for fiskeriene og kystsamfunnene av denne avgiftsgaloppen? spør de to representantene.

Kan det forsvares?

Formålet med det åpne møtet er ifølge Borch og Pollestad å belyse konsekvensene av denne politikken.

- For er fisk en så skitten mat at det kan forsvare en kraftig CO2-avgift slik regjeringen vil?

De to representantene skriver det blir anledning for innledninger og mulighet for å gi sine innspill. Fiskerlaget og representanter for fiskerinæringen langs kysten vil ha innlegg.