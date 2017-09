Spår tøffere tørrfisk-tider

Etter flere gode år må tørrfiskbransjen belage seg på tøffere tider. – Det er ikke sikkert alle som kjøpte sist sesong, kommer til å kjøpe til neste år, spår konsulent Gunnar Hansen.

Hansens oppsummering forteller om et 2016 der omsetningen fortsatte å øke, men der varsellampene begynner å blinke på bunnlinja.

Råstoffprisene presser opp

- Omsetningen har økt med 103 millioner kroner, men det handler nok mye om prisøkningen som har vært på råstoff. For samtidig som omsetningen økte, har det samlede driftsresultatet hos de 23 bedriftene gått ned 39 millioner sammenlignet med året før, framholder Gunnar Hansen.

Gunnar Hansen

Men tørrfiskprodusentene har bedret finanskostnadene sine med til sammen 7 millioner i forhold til året før.

- Det kan handle om at de har hatt en heldig hånd med valuta, kombinert med gunstigere rentesituasjon.

Trues på flere fronter

Hansens prognose for 2017 legger mørke skyer over tørrfiskbedriftene. Tallene fra 2016 forteller tydelig at selskapenes lønnsomhet spises opp av en økt fiskepris som de ikke klarer å ta inn i ferskfiskmarkedet eller saltinga.

- På ferskfisk har det jo vært veldig tøft, det har mange bare byttet penger for å få fisken ut av anlegget. Og lønnsomheten på saltfisken har heller ikke vært bra, mens det er tørrfisken de har tjent penger på.

Dette har ifølge Hansen fortsatt inn i 2017, og han forventer at årets sesong vil bli betydelig dårligere enn 2016.

LES HELE TØRRFISKANALYSEN I PAPIRAVISA/EAVISA SOM DU KAN KJØPE HER: https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=kystogfjord