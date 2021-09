Sparer inn hver fjerde tur

Skroget ble bygget ved verftet i Gdansk i Polen i fjor og båten ble ferdigstilt ved Stadyard i Måløy nå i august.

Den nye «Meløyfjord» har 25 prosent høyere lastekapasitet enn sin forgjenger.

- Det innebærer at vi sparer inn hver fjerde sildetur, konstaterte daglig leder Roger Larsen i Meløyfjord Fiskeriselskap AS til Kyst og Fjord under byggeprosessen.