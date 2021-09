Sparker i gang storstilt saltfisk-kampanje

Sjømatrådet sparker nå i gang en treårig saltfisksatsing i Spania. Målet er å gi norsk saltfisk en klar identitet, der håndverk og kvalitet er i fokus.

- Vi har startet første steg i markedsføringen av saltfisk i Spania. Denne kampanjen skal skape oppmerksomhet rundt norsk saltfisk hos importører og kjeder. De skal se at vi nå kommer til å satse på saltfisk i Spania. I selve markedet retter vi oss mot de eldre forbrukerne som bor i Nord-Spania – de som virkelig verdsetter tradisjoner, ekte råvarer og kvalitet, sier Bjørn-Erik Stabell, Sjømatrådets utsending til Spania, i en artikkel på sjømatrådets nettsider.

Ettertraktet

Han kjenner den spanske forbrukeren godt og vet at målgruppen som Sjømatrådet nå henvender seg til, setter pris på autentiske råvarer av god kvalitet – som saltfisk.

- Saltfisk er ettertraktet for dem, for her har de lange tradisjoner. Norsk saltfisk ble innført til Spania allerede på 1600-tallet, så det var her sjømateventyret mellom Norge og Spania begynte, sier Stabell.

Han mener at denne historien vil være viktig for å gi Norge posisjonen som hjemlandet til den autentiske og tradisjonelle saltfisken som spanjolene elsker.

Stjernekokk med på laget

Bjørn-Erik Stabell forteller at målet er å få spanjolene til å velge norsk når de kjøper saltfisk. I dag er det Island som dominerer markedet.

- Derfor er vi veldig glade for å ha fått i gang et samarbeid med spanjolenes svar på Ingrid Espelid Hovig, tv-kokken og kjendisen Karlos Arguiñano. I tillegg til å være superkjent, kommer han fra regionen som spiser mest saltfisk i Spania. Han er rett mann for målgruppen vår, poengterer Stabell.

Det er i tillegg produsert filmer der sjømatambassadør og kokk, Hung Fai, som selv er fra Bilbao i Nord-Spania, deler sine beste oppskrifter og forteller og forklarer hvorfor norsk saltfisk er kvalitet.

Henter frem kvalitetsverdien

- Han har i tillegg laget en film der han viser steg for steg hvordan du vanner ut en saltfisk. I vår markedsføring prøver vi ikke å gjøre saltfisken moderne eller trendy, men vi henter frem kvalitetsverdien til dette tradisjonelle produktet, sier Kari-Anne Johansen, kategoriansvarlig for markedsføring av konvensjonelle produkter i Sjømatrådet.

Sjømatrådet har også laget reklamefilm som nå sendes på lokale TV-stasjoner i Nord-Spania, og det er også laget spanske oppskriftsvideoer som er tilpasset målgruppen.

Treårig saltfiskplan

Kokkevideoer og TV-reklame er altså bare første ledd i markedsføringen. Neste steg er å markedsføre saltfisk i påsken, når skreiesesongen går mot slutten.

- Deretter skal vi ha en kjempekampanje i 2023. Budsjettet er ikke helt klart ennå, men det blir av de største enkeltinvesteringene vi har gjort på saltfisk, lover Bjørn-Erik Stabell.