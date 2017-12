Spenning i Tromvik

Tirsdag 12. desember blir viktig for Tromvik-samfunnet på Tromsø kommunes ytterside. Den elendige veiforbindelsen truer kommende sesong for fiskebruket.

Foto: Privat

Før helga ble det kjent at transportører kan komme til å nekte og kjøre fylkesvei 57 på yttersida av Kvaløya.

Årsaken er rasfare og en dårlig veistandard som allerede har ført til besvær for trailere som har hentet fisk på stedet.

- Omsetningen til Lerøy Norway Seafoods i Tromvik har økt kollossalt de siste årene. Vi krever ingen autostrada, men det må gjøres utbedringer, sier sekretær Peter Utnes i Tromvik Utviklingslag til Kyst og Fjord.

Han mener at utbedringer vil betale seg fort tilbake.

- Det er et paradoks når sjømatnæringen går så godt som nå, at det er en vei som skal være hinderet. Vi snakker tross alt om den næringen som skal ta oss videre etter at olje-epoken er over, sier han videre.

Tirsdag skal Troms fylkesting vedta budsjettet for neste år. Tromvik-folket håper at de skal bli hørt i denne saken. Dersom transportørene nekter å kjøre på denne fylkesveien i vinter, vil sannsynligvis fiskebruket bli stengt. Hva det får å si for lokalbefolkningen og for de ti-talls fiskerne som de siste årene har levert på bruket, kan antakelig de fleste se for seg.

- Dette handler selvsagt ikke bare om næringslivet, men også om sikkerheten til de som bor i Tromvik, sier Peter Utnes til Kyst og Fjord.