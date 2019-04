Spermhvaldød ved Nordkyn

To stykk har rekt på land den siste tiden.

To spermhvaler har satt livet til rundt Nordkyn den siste tiden. Den siste som er rekt til land ligger i ytre havn i Kjøllefjord. Denne vil man forsøke å få slept til havs. Dette for å unngå at den blir liggende å råtne inne i havna, og med det spre en ikke velkommen odør over bygda i påsken.

Den andre som er observert ligger i Skjøtningberg, et lite sted rundt neset i nordøstlig retning for innløpet til Kjøllefjord. Personer Kyst og Fjord har snakket med sier at den som ligger i Skjøtningberg er av den store sorten. De hadde målt den til 16 lange skritt. Den som nå ligger og flyter i Kjøllefjord er ca. 10 slike skritt.

Spermhvalen er den største av tannhvalene. Hva som er årsaken til at de dør til havs på omtrent samme tid strides de lærde om.