Spiser mindre sjømat

Sjømatkonsumet i Norge går tilbake. I 2016 spiste nordmenn sju prosent mindre sjømat enn året før. En av forklaringene kan være at fisk er blitt dyrere.

- Norge har de siste 10 årene hatt et stabilt høyt sjømatkonsum på om lag 90.000 tonn. Nå ser vi en endring i dette. I 2016 gikk sjømatkonsumet tilbake med 7 prosent til 84.000 tonn. Det er en utvikling vi må ta på alvor, sier administrerende direktør Renate Larsen i Norges sjømatråd

Fersk filet ned 23 prosent

Norske myndigheter anbefaler nordmenn å spise fisk oftere. I følge Helsedirektoratets kostholdsråd bør hver nordmann spise 300-450 gram ren fisk hver uke. Dette tilsvarer to til tre middagsporsjoner og noe fisk til pålegg ukentlig.

- Eldre spiser langt mer sjømat enn de unge, men en begynner ikke automatisk å spise mer sjømat bare en blir eldre. Siden 2012 har sjømatkonsumet i husholdninger under 34 år gått tilbake med 40 prosent. Om de unge ikke begynner å spise mer sjømat vil sjømatkonsumet fortsette å svekke seg i årene som kommer, sier Larsen.

Pris forklarer ikke endringen

Nordmenn har de siste årene spist mer filet og mindre hel fisk og koteletter. I fjor gikk konsumet av fersk filet tilbake med hele 23 prosent. Det viser tall fra analysebyrået GFK.

- Unge konsumenter er opptatt av hva maten koster. Økte priser forklarer noe av nedgangen, men pris alene kan ikke forklare de store endringene vi ser i 2016. I fjor økte prisen for norsk sjømat med tre prosent, mens prisen for fersk laksefilet steg med 11 prosent, sier Larsen.

168 gram per uke

Norges sjømatråd jobber gjennom godfisk.no for å øke sjømatkonsumet i Norge. Ansvarlig for Godfisk, Sara Møllebakken, er bekymret for kostholdet til de unge.

- Den landsomfattende kostholdsundersøkelsen Ungkost 3 fra 2015 viser at norske 8. klassinger spiser 168 gram fisk per uke. Det er langt mindre enn myndighetenes kostholdsråd. Til sammenligning spiser de samme elevene 210 gram søtsaker og 743 gram rødt kjøtt hver uke, sier Møllebakken

Endring i sjømatkonsumet:

Kategori 2015 (tonn) 2016 (tonn) Endring Sjømat totalt 90296 84006 - 7% Sjømat naturell fersk 18469 15003 - 19% Sjømat naturell fryst 13267 13576 + 2% Fisk fersk filet 13294 10180 - 23%

Naturell = ubearbeidet. Kilde: GFK