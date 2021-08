Stabil eksport for silda

Verdien av sildeeksporten holdt seg i forhold eksporten i samme måned

- Norge eksporterte 11 000 tonn sild til en verdi av 147 millioner kroner i juli.

- Volumet falt med 3 prosent.

- Verdien er på samme nivå som juli i fjor.

- Tyskland, Polen og Nederland var de største markedene for norsk sild i juli.

- Juni og juli er høysesong for eksport av matjessild til Nederland. Årets sesong har blitt betegnes som helt grei av eksportørene, og tallene viser at eksporten av hel fryst sild til Nederland i juni og juli var på 12 000 tonn, en oppgang på 16 % fra fjoråret (10 300 tonn). Verdien var på 141 millioner kroner, en økning på 17 % sammenlignet med fjoråret, sier Jan Eirik Johnsen, ansvarlig for pelagiske arter i Sjømatrådet.