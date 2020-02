Stabil eksportverdi for klippfisken

Norge eksporterte 8 600 tonn klippfisk til en verdi av 408 millioner kroner i januar.

Volumet falt med 8 prosent, mens verdien er uendret fra januar i fjor.

Brasil, Portugal og Den Dominikanske Republikk var våre viktigste markeder denne måneden.

- Det er fortsatt prisene som driver verdiveksten for klippfisk. Volumene faller for de to største artene, sei og torsk, spesielt sei. I januar kjøpte Brasil 50 prosent av klippfisken fra Norge og er dermed det største markedet. Den brasilske valutaen real har svekket seg de siste årene, også mer enn den norske krona det siste året, og trenden fortsetter inn i 2020. Dette gjør at prisveksten er høyere i brasilianske real enn den er i norske kroner, noe som påvirker etterspurt mengde, sier Øystein Valanes, Sjømatrådets fiskeriutsending til Brasil.