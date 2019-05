Stabilt hysekvantum

Kvantumet fersklevert hyse har holdt seg stabilt etter innføringen av omsetningskvoter fra og med 11. mai.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Det gjelder for fartøy som drifter med konvensjonelle redskaper (unntatt snørefanget hyse). Kvantumet i uke 21 utgjorde 1.540 tonn til verdi 13,4 mill kroner. Av det var 1.370 tonn tatt på snurrevad. Her var det 29 båter med kvanta over 10 tonn som stod for 1.300 tonn, mens 10 av båtene hadde fra 50 til 120 tonn levert i uke 21, totalt 790 tonn for disse 10 båtene.