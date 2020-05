Stadig mer rognkjeks kjøpes rund

Hittil i år er det kjøpt mer rognkjeks i rund tilstand enn i hele 2019.

Vanskelige driftsforhold har gjort at rognkjeksfisket totalt sett ligger bak fjoråret. Når hele kvantumet omregnes til rogn, det det så langt i år levert 166 tonn rå rogkjeksrogn mot 207 tonn til samme tid i fjor.

Fisket er godt spredt fra Varanger til Lofoten, og sist uke ble det levert 11 tonn rogn og 64 tonn rundfisk.

Enklere for fisker

Trenden med at fisken leveres hel, er kraftig økende. Så langt i år er det levert 503 tonn rund rognkjeks mot 302 tonn til samme tid i fjor.

Fiskekjøper Leif Godvik hos Gunnar Klo AS på Stø i Vesterålen sier man tidligere hadde en viss anvendelse for selve fisken, men tror mesteparten går til oppmaling i år.

- Jeg tror økningen i helfisk-kvantumet handler om at det er enklest for fiskerne at jobben blir gjort på land, sier Godvik.

- Det har vært periodevis anvendelse for fisken. Tidligere vet jeg at noe har vært frosset inn for eksport til blant annet Kina. Men i disse tider er det problemer med alt, så i år har nok mesteparten gått til oppmaling. Men det er tross alt bedre at den går til den anvendelsen enn at den går på havet, mener Godvik.