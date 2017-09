Staker ut ny kurs for framtiden

- Dersom kvotegaloppen fortsetter, sendes fiskeflåten rett i armene til kapitalmiljøene. Fiskarlaget Nord tar i dag debatten om hvor man vil med norsk fiskeri.

Fiskarlaget Nord er livredd for fiskernes framtidige eksistens, og frykter at medlemmene i framtiden vil ende som rene lønnsmottakere om bord, dersom dagens utvikling skal fortsette.

Kvotefaktorer som for bare to- tre år siden var verdsatt til 600.000 kroner, har i dag en verdi på tre millioner kroner. Det betyr at den tradisjonelle fisker er i ferd med å bli helt parkert, når dagens fiskebåteiere skal ut av næringen.

Frykter framtiden

En nærmest uvirkelig debatt preger årsmøtet som gjennomføres i Tromsø. De daglige trivielle forholdene i fiskaryrket er parkert i forhold til frykten for å miste grepet over sin egen framtid. For selv om mange av medlemmene kan karakteriseres som søkkrik når kvoteverdien legges til grunn, er de livredd for at samfunnene rundt dem ikke vil være i stand å håndtere flåten ved kommende generasjonsskifte.

Fiskarlagslederen Roger Hansen har ingen fasitsvar på hva som må gjøres, men er ikke i tvil om at man nå er i ferd med å gå inn i en fase der tunge kapitalmiljø som oppdrettsnæringen, børsmiljøet eller utenlandske eiere vil overta selv små fiskebåter.

- Da er vi samtidig inne i debatten om både deltakerloven og fiskarsalgslagsloven. Med andre ord står vi i verste fall overfor en omkalfatring av norsk fiskeri som gjør at dagens fiskere blir stående helt på sidelinjen, sier Roger Hansen til Kyst og Fjord.

Leder i Fiskarlaget Nord, Roger Hansen

- Hva hjelper millionene?

Dersom Roger Hansens egne kvotefaktorer legges til grunn, er han verdt flere titalls millioner kroner.

- Men hva hjelper det at vi fiskere blir søkkrike, mens lokalsamfunnet rundt oss legges i ruiner. Derfor er dette en debatt vi må fokusere knallhardt på i tiden framover, sier Hansen.

Han er på ingen måter alene i synspunktet. Styret i Fiskarlaget Nord står samlet om framtidsbekymringene, og ønsker en omfattende diskusjon om hvor fiskeriene skal i frmtiden. Det vil si om man skal styre fiskeripolitikken dit at det lokale eierskapet av fiskebåtene forvitres og forsvinner, eller få på plass et system som vil sikre at det fortsatt er realistisk for den tradisjonelle fisker å etablere seg med eget fartøy.

Roger Hansen har allerede fra før markert seg sterkt som en skeptiker til utviklingen. For to år siden innkalte han til ekstraordinært årmøte i Fiskarlaget Nord, som var starten på debatten som Fiskarlaget Nord nå reiser i full styrke.