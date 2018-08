Stanser blåkveitefisket

Fredag midnatt er årets direktefiske etter blåkveite over.

Foto: Eirik Jenssen

- Fiskeridirektøren har besluttet å stoppe direktefisket etter blåkveite nord for 62°N for fartøy under 28 meter største lengde fra og med 25. august. Dette innebærer at siste frist for å ta opp redskap av sjøen er 24. august kl. 23:59, heter det i en melding fra Fiskeridirektoratet.

Onsdag morgen var det tatt 2027 tonn i andre periode av blåkveitefisket. Derfor forventes det at resten av kvoten vil bli tatt fram til fredag.