Stanser overgangen

Fiskeriminister Per Sandberg setter foten ned for kappløpet mot gruppe to. Han vil nå ha en full høringsrunde om åpen gruppe, og stanser samtidig overgangen til gruppen.

De siste årene har man opplevd rene folkevandringen fra gruppe en til gruppe to. Spesielt fiskere som har passert middagshøyden har solgt unna kvotene for millioner, men kunne fortsette fisket nærmest i samme tempo som før på grunn av det store kvotegrunnlaget i åpen gruppe.

Nå blir det bråbrems. Fiskerne er i ferd med å spise seg selv opp. Tilstrømningen har vært så stor at gruppekvoten tas på rekordtid, samtidig som kvoteandelen per fartøy strupes.

Under folkemøte i Vardø i går kveld, sa fiskeriministeren at han nå tar grep her. Og så lenge saken er til behandling vil det være bom stopp for videre forflytninger. Sandberg frykter nemlig at presset mot gruppe to nå er i ferd med å ødelegge hele den åpne gruppen.