Starter egnesentral i Vadsø

Fiskerne i Vadsø får egnesentral og bygdas arbeidsvillige får 15 nye arbeidsplasser.

Foto: Illustrasjonsfoto: Erik Jenssen

Finnmarken skriver at Viktorija Koblova som opprinnelig er fra Litauen, nå flytter fra Båtsfjord til Vadsø, blant annet for å realisere planene om en egnesentral på Samvirkekaia.

Koblova har med seg et knipper erfarne folk fra Båtsfjord, men kommer også til å rekruttere lokalt. Oppstarten er planlagt i løpet av oktober.

Men det er ikke bare egning som står på tapetet. VIktorija Koblovar ser heller ikke bort fra at det blir mottak av krabbe, samt tilbud om sløying av fisk.

Hun er overrasket over at så få nordmenn ønsker å jobbe i fiskeindustrien.

- Dette er fint arbeid for unge folk, du arbeider så mye du vil i ditt eget tempo. Og det er ikke alltid bare fabrikkjobbing, sier hun til avisa.