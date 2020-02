Starter fiskebutikk i Bø

Odd Einar Sørensen i Stocco AS planlegger å åpne fiskebutikk i Bø. I fjor startet han opp fiskemottak i Nergårds anlegg i Steinesjøen.

– Jeg har regnet på det før, men da som fiskebutikk. Tanken er å innrette det integrert i øvrig drift, slik de har fått til andre steder, sier Sørensen til Bladet Vesterålen.

Dermed setter han en gammel idé ut i livet; et utsalg som tilbyr ulike produkter, i tillegg til fersk fisk, gjerne gryteklar. Sørensen proklamerer at bruket fortsatt skal ha åpent når det pågår et fiske.

– Jeg tenker meg at vi tilbyr ferdig filetert eller gryteklare koteletter av fisken. Røkt torsk, saltet og ikke bare torsk, men også andre fiskeslag og produkter. Et langt videre produktspekter.

– Når regner du med å ha fiskebutikken i gang?

– Jeg håper i løpet av mars. Det er ikke mye som skal til, vi har det meste vi trenger. Men vi ha en disk, og vi må få det skikkelig til, slik at kundene kan se fisken de kan kjøpe. Vi skal gjøre det bedre enn de andre, sier «Stocco», fiskekjøperen.

Lofotingen som ble bøfjerding for noen år siden har gjort det stort som tørrfisktilvirker, og har bygget seg opp rett på utsiden av Nergård-anlegget i Steinesjøen. Så trakk Nergård-konsernet seg ut, og i fjor overtok Sørensen drifta av mottaket. Nå vil han gå ett skritt videre.

– Steinesjøen er et flott anlegg, med mange muligheter. Vi er allerede kommet gjennom første året på bruket. Nå konsoliderer vi virksomheten og skal drive fornuftig og lønnsomt, sier han til avisen.