Starter jakten på nye medlemmer

Jakt på nye medlemmer. Det blir en av de første oppgavene til nyvalgt leder i Fiskekjøpernes Forening (FIFOR) Rune Stokvold.

Foto: Øystein Ingilæ

Rune Stokvold som representerer Lofoten Fisk AS på Leknes, ble valgt til ny leder etter et ekstraordinært årsmøte forleden og overtar etter Steinar Eliassen som har hatt ledertrøya helt siden organisasjonen ble stiftet i 2007.

Spredt langs kysten

Fiskekjøpernes Forening (FiFor) er en interesseorganisasjon for 31 bedrifter på kysten som mottar og bearbeider fisk som landes av fiskeflåten – i hovedsak kystflåten.

Medlemmene er spredt langs hele kysten, men flest finner vi i de tre nordligste fylkene. Mange av dem, spesielt de som er lokalisert lengst fra de større sentrene, er eneste leveringsalternativ for lokal kystflåte.

I en pressemelding skriver FiFor at medlemmene opplever at deres rammevilkår er svekket gjennom de siste årene.

- Skal vi ha mulighet til å få gjennomslag for å bedre rammevilkårene er det avgjørende at så mange som mulig støtter opp om det arbeidet vi gjør. En viktig oppgave for det nye styret blir derfor å rekruttere flere medlemmer.

Nytt styre

Etter det ekstraordinære årsmøtet består styret nå av følgende sammensetning:

Styreleder Rune Stokvold, Lofoten Fisk AS, Leknes

Styremedlemmer:

Ann Kristin Kvalsvik, Johan Kvalsvik AS, Akkarfjord

Thorvald Giæver, Johs. H. Giæver AS, Havnnes

Ola Telebond, Torsvågbruket AS, Torsvåg

Geir Børre Johansen, Røst Sjømat AS, Røst

Jonas Walsøe, Berg Seafood AS, Svolvær

Varamedlemmer;

Duncan Steel, Isanlegget AS, Mehamn

Nora Falch, Sagafisk AS, Svolvær

Steinar Eliassen, Norfra AS. Tromsø