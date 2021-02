Starter med markedsføring av klippfisk

Norge har eksportert klippfisk til Jamaica i en årrekke. 2021 blir året da den norske klippfisken skal markedsføres på den karibiske øystaten for aller første gang.

Norge har så godt som 100 prosent av det jamaicanske klippfiskmarkedet, men det er trolig bare et spørsmål om tid før vi får konkurranse, tror sjømatutsending Øystein Valanes. Han viser til andre viktige klippfiskmarkeder som Brasil og Den dominikanske republikk der konkurransen fra andre tilbydere er økende, spesielt fra Kina, melder Norges Sjømatråd.

Derfor er det viktig å posisjonere den norske klippfisken før det kommer flere konkurrenter på markedet. Valanes ønsker å bygge kunnskap og preferanser for den norske klippfisken slik at den står sterkt i markedet før eventuelle konkurrenter dukker opp.

I fjor gjennomførte Sjømatrådet en undersøkelse på klippfiskmarkedet på Jamaica. Undersøkelsen viste blant annet at selv om jamaicanerne spiser klippfisk 2-4 ganger i uken, så er det få eller ingen som vet hvor klippfisken kommer fra. De fleste vet heller ingen ting om Norge. I første omgang blir derfor det viktigste målet med markedsarbeidet å fortelle om at klippfisken de kjøper og spiser er norsk, fortelle historien om seien som lever i det kalde, rene havet langs norskekysten og å gjøre logoen «Seafood from Norway» kjent. «Det handler om å knytte positive verdier til den norske klippfisken og å skape en merkevare som skal feste seg i folks hoder», sier Valanes.

I første omgang er det importørene og forhandlerne som skal få opplæring og informasjon. I neste runde, trolig etter sommeren, blir budskapet rettet mot konsumentene- altså de som kjøper og spiser klippfisken. Valanes poengterer at dette blir aller første gang Sjømatrådet kjører markedsføring på dette nivået på Jamaica og at dette blir spennende nybrottsarbeid.

Fjorårets rapport viste også at jamaicanerne har liten kunnskap om effekten av utvanning av klippfisken. I stedet for tradisjonell utvanning blir klippfisken ofte kokt. Mange jamaicanere er derfor bekymret for at de får i seg for mye salt når de spiser klippfisk. Med denne kunnskapen som bakgrunn utførte Sjømatrådet, i samarbeid med Nofima, nylig en studie som så på klippfiskens saltinnhold etter koking. Studien viser at kokingen reduserer saltinnholdet fra ca. 15-21% i den ubehandlede klippfisken til ca. 5-6 % i den kokte. Til sammenlikning reduseres saltinnholdet til om lag 2-3 % når den vannes ut over natten.

Et viktig budskap til den jamaicanske forbruker blir derfor å informere om at klippfisk tilberedet på riktig måte er bra for helsen. Jamaicanerene spiser ofte klippfisk i form av nasjonalretten «ackee and saltfish». I tillegg til klippfisken består retten av den eksotiske ackee-frukten, paprika, løk, tomater, søtpotet og banan. Ifølge Nofima-studien vil denne blandingen av ingredienser gjøre det totale saltinnholdet i retten lavt. I tillegg til dette budskapet ønsker Valanes også å informere om effekten utvanning. Siden svært mange jamaicanere spiser klippfisk til frokost skal de tipses om hvordan de kan bløtlegge fisken over natten for å få et enda lavere saltinnhold.

Det skal nevnes at Jamaica er et av unntakene når det gjelder koronaeffekten på den totale norske klippfiskeksporten. Mens det går trått med eksporten i Brasil, der Valanes også har sitt virkeområde, så har økte verdien av klippfiskeksporten til Jamaica med 7 % i 2020 sammenliknet med 2019. I fjor eksporterte Norge 5682 tonn klippfisk av sei til Jamaica. Verdien på dette var nesten 200 millioner korner. Det er betydelige tall, tatt i betraktning av at Jamaica kun har 2,7 millioner innbyggere.