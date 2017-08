Starter opp etter ferien

Sommerferien er definitivt over. Forrige ukes førstehåndsomsetning gjorde et kraftig byks oppover.

Foto: Dag Erlandsen

- Forrige ukes økning i omsetningen skyltes oppstart av 2. periode i kystflåtens blåkveitefiske, økende aktivitet i kongekrabbefisket, taskekrabbefisket og stor økning i frossenomsetningen, skriver Råfisklaget i sin ukesrapport. Omsetninga i uke 31 utgjorde 167,8 millioner kroner, mot 92,5 millioner uka før.

- Blåkveitefiskets andre periode startet opp 31. juli og per natt til mandag 7. august er det fisket og omsatt 1.100 tonn av periodekvoten på 2.100 tonn Det er registret fangster fra vel 200 fartøy. Line er som i første periode største redskap med 640 tonn, det var videre tatt 340 tonn på garn, 60 tonn på autoline og 33 tonn på snurrevad. Lofoten har tatt imot det største kvantumet til nå i første perioden med 370 tonn, tett fulgt av Troms med 345 tonn. Figur under viser fullstendig oversikt over landingssonene og redskapsfordeling. Snittprisen ligger på 26 kr for rund blåkveite, heter det i ukesrapporten.