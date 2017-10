Starter opp to nye fiskerihavnprosjekt

I statsbudsjettet varsler regjeringen at to nye fiskerihavneprosjekter startes opp, i tillegg til at to videreføres.

Pågående prosjekter, fiskerihavner

• Båtsfjord fiskerihavn, Båtsfjord kommune i Finnmark fylke

Prosjektet startet opp i 2016, med utdypinger flere steder i havna, samt nymerkinger. Estimert totalkostnad 128 mill. kroner. Sluttføring i 2018.

• Mehamn fiskerihavn, Gamvik kommune i Finnmark fylke

Prosjektet startet opp i 2016, og består i bygging av ca 70 m. lang molo for å gi bedre liggeforhold i havna og økt regularitet for rutegående trafikk. Estimert totalkostnad 52 mill. kroner. Sluttføring i 2018.

Pågående prosjekter, farleder

• Innseiling Bodø, Bodø kommune i Nordland fylke

Prosjektet ble igangsatt i 2015, og omfatter utdypinger og fjerning av grunner i innseilingen og i havnebassenget, som reduserer ulykkesrisiko og bedrer framkommeligheten. Estimert totalkostnad 165 mill. kroner, sluttføring i 2018.

• Innseiling Grenland, Porsgrunn og Bamble kommuner i Telemark fylke

Utdypinger, omlegginger og ny-merking av farledene vil gi sikrere og mer effektiv bruk av farvannet. Viktig for terminalene i Brevik, Herøya og Rafnes. Estimert kostnad 101 mill. kroner. Oppstart i 2016, sluttføring i 2018.

Prosjekter som startes opp i 2018, fiskerihavner

• Gjerdsvika fiskerihavn, Sande kommune i Møre og Romsdal fylke

I prosjektet vil det bli foretatt utdypinger, etableringer av sjeteer til en samlet beregnet kostnad på 100 mill. kr.

• Breivikbotn fiskerihavn, Hasvik kommune i Finnmark fylke

Ved mudring i indre og ytre del av havna vil dette gi større havneareal og bedre tilkomst til fiskebrukene. Samlet kostnad for prosjektet er beregnet til 35 mill. kr.

Prosjekter som startes opp i 2018, farleder

• Innseiling Florø øst for Nekkøya, Flora kommune i Sogn og Fjordane fylke Utdyping. Estimert kostnad 4 mill. kroner. Gjennomføres i 2018

• Innseiling Sandnessjøen, Alstadhaug kommune i Nordland fylke

Ved gjennomføring av prosjektet vil det bli fjernet en grunne ved innseilingen til havna til en kostnad på 14 mill. kr.