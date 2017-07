Starter opprensking i august

Årets opprenskingstokt etter tapte fiskeredskaper i regi av Fiskeridirektoratet vil i år starte ca. 21. august utenfor kysten av Finnmark.

Foto: Fiskeridirektoratet

Det melder Norges Kystfiskarlag på sine nettsider.

- Derfra vil toktet fortsette vestover og sørover frem mot slutten av september. Prioritering av spesifikke opprenskingsområder vil bli endelig fastsatt på bakgrunn av den totale mengden av tapsmeldinger og informasjon om tapsområder, opplyser Gjermund Langedal.

Også i 2016 ble tatt opp store mengder garn, liner, tauverk, teiner, trålvaier, m.v. Det tas opp en god del redskaper som ikke er meldt tapt til Kystvaktsentralen. Selv om det oppleves en bedring så er det fremdeles godt grunnlag for forbedring med melding av tap til Kystvaktsentralen.

- Vi er svært takknemlig for lokale «ildsjeler» som bidrar svært aktivt for både koordinering av tapsinformasjon og for at flere skal melde sine tap eller kunnskap om områder med «gammelt bruk». Vi anmoder om at fiskarlagene bruker sitt regionale og lokale apparat til å oppfordre alle fiskere å melde inn dette, sier Langedal.