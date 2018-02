Startskudd for restaurant-skreien

13 toppkokker fra Storbritannia med til sammen 10 Michelin-stjerner i bagasjen har i helga kokkelert med skrei under en samling i Tromsø.

Foto: Sjømatrådet

Felles for kokkene er at de har det norske kvalitetsmerket Skrei på menyene sine i løpet av sesongen. I løpet av helgen fikk gjengen av kokker og Britisk media blant annet smake skreimølje på Ivan Lorentzen Fiskeforretning, og fikk prøvd seg på skreifiske ved Sommarøy. De lærte også om hvordan skreien behandles og pakkes før den sendes til utenlandske markeder for å nytes, skriver Sjømatrådet i en pressemelding.

Det er ikke bare i Norge at skreiens ankomst feires, råvaren har også blitt populær i europeiske topprestauranter, hvor den blant annet blir servert på Michel Roux Jrs restaurant La Gavroche i London, som har to Michelin-stjerner.

- Det er fantastisk at en hel industri og så mange dyktige kokker kan samles rundt et produkt, nemlig skreien, sier Michel Roux Jr om inspirasjonsturen til Tromsø.

Sjømatrådets fiskeriutsending i Storbritannia, Hans Frode Kielland Asmyhr har organisert studiereisen og mener slike turer er viktige for å gi innflytelsesrike kokker en god forståelse for historien og håndverket som ligger bak en av våre ypperste råvarer.

- Vi har tro på å knytte folk sammen og vise hvor produktene våre kommer fra og den unike kvaliteten som for eksempel norsk skrei har. På denne måten får internasjonale kokker tiltro til norsk sjømat, samt en historie å fortelle til restaurantgjestene sine. For Sjømatrådet er slike arrangementer en viktig arena for å vise hvordan sjømaten blir tilberedt i Norge, eksempelvis skreimølje som kokkene fikk servert ved Ivan Lorentzen Fiskeforretning, sier Asmyhr.

Kvalitetsmerket skrei har de siste årene vært et av de viktigste satsningsområdene for hvitfisknæringen og i løpet av fjorårets skreisesong ble det eksportert omtrent 5 000 tonn hel kvalitetsmerket skrei fra Norge til marked som Spania, Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia.