Statkraft skyter ned havmølledrømmen

Med et kostnadsnivå fire til seks ganger prisen av landbaserte anlegg, mener Statkraft det er tull å satse på vindmøller til havs.

Statens infrastrukturselskap Statkraft solgte seg i 2017 ut av to britiske havvindprosjekter, og er ifølge avisa Nationen nå ute at alle vindkraftprosjekter til havs.

– Norge har et kraftoverskudd i lang tid fremover og har derfor ikke behov for denne kraften. Kombinert med det faktum at norske havområder i all hovedsak er for dype til bunnfaste løsninger, bør havvind utvikles i andre markeder, der det er behov for den fornybare kraften og kostnadene er lavere, sier kommunikasjonssjef Lars Magnus Günther i Statkraft til avisa.

Problemet med havmøller er at de er svært dyre å etablere.

– Kostnadsnivået for bunnfast havvind er rundt fire ganger så høyt som for landbasert, mens flytende havvind er fem til seks ganger så dyrt som landbasert vindkraft, sier Günther til Nationen.

Men dette har ikke dempet politikernes iver etter å få vindkraften flyttet til havs. Politikerne ønsker å åpne flere havområder for havvind, og mener teknologiutviklingen vil gi norsk industri et løft. Anslaget er ifølge Nationen at havvind skal gi Norge opptil 128.400 årsverk og skape verdier for inntil 117 milliarder kroner.