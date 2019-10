Statlige penger til næringsvegene

Det opprettes en tilskuddsordning på 100 millioner kroner årlig i statlig tilskudd til utbedring av fylkeskommunale næringsveger.

I forslaget til statsbudsjett for 2020 fremgår det at regjeringa vil opprette en ny tilskuddsordning for næringstransport for fylkesveger. Ordninga skal gjøre det lettere å utbedre fylkesveger som benyttes av mange store næringskjøretøy. Det er sett av 100 millioner kroner til ordninga for 2020.

- Det bor og jobbar folk over hele Norge. Vi har næringsvirksomhet i store byer og på de ytterste øyene. Slik skal det også være i framtida. Derfor må vi sørge for at de som kjører varene kan gjøre det på trygge fylkesveger, akkurat som på riksveger. I Granavolden-plattformen lovte vi at dette skulle komme i ny Nasjonal transportplan, men nå kommer den nye ordninga allerede neste år, sier samferdselsministeren Jon Georg Dale i en pressemelding.

Dale var selv på Senja sist vinter for å høre om utbedringsforslaget for Senja som er utarbeidet av Sjømatklyngen, og senere utredet av Statens Vegvesen

Innretningen av tilskuddsordningen vil regjeringen komme tilbake til, sier Dale.